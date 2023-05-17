في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

وجهت الفنانة لبلبة رسالة الى الفنان عادل، إمام بمناسبة عيد ميلاده ، مؤكدة أنه يعد أيقونة فنية وفخر للفن العربى ككل.

وقالت لبلبة فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : كل سنة وانت طيب يا عدولة يا زعمنا.. تشرفت بالعمل معك فى عديد من الاعمال السينمائية والتليفزيونية وكنت محوظة بالعمل معك واستفدت كثيرا من جماهيريتك.

وأضافت لبلبة : لن انسى ابدا وقوفك بجانبى فى يوم وفاة والدتى انت وعائلتك التى اعتبرها عائلتى ايضا وابنائك الذين اعتبرهم اولادى لن انسى هذا الموقف الصعب الذى دعمتنى فيه ووقف بجوارى.

عادل امام

ولد الزعيم عادل إمام بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونظرا لظروف عمل والده بأحد المصانع الحكومية بالقاهرة اضطرت الأسرة المجيء إلى القاهرة والعيش داخل حي السيدة زينب.والتحق عادل امام بكلية الزراعة حيث بدأ مشوار الفن من خلال مسرح الجامعة عندما تعرف على صديق رحلة الكفاح سعيد صالح وبدأو في تقديم بعض الأعمال على مسرح كلية الزراعة.

بداية مشوار عادل إمام

وبدأ الزعيم عادل إمام مشواره الفني بشكل رسمي عندما التحق بفرقة التلفزيون المسرحية عام 1962 وهو لايزال طالبا في الجامعة وتم إسناد بعض الأدوار الصغيرة له، إلا أنه استطاع من خلالها أن يلفت الأنظار إليه بطريقته المعهودة والتى كانت سببا في شهرته.

وبعدها اختار فؤاد المهندس عادل إمام لتقديم دور السكرتير في مسرحية أنا وهو وهي وكانت بداية الانطلاقة الحقيقية له خاصة وأن شخصية السكرتير أحدثت ضجة كبيرة لدى الجمهور وبدأت بعدها النجاحات تتوالى، وازداد طلب المنتجين على عادل إمام.