أبوالغيط: صراعات القوى الكبرى تشيع الاضطرابات في الاقتصاد الدولي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المنطقة العربية مرت خلال الفترة الماضية، ومنذ انعقاد قمة الجزائر في نوفمبر الماضي بعدد من الأحداث والتطورات، وربما كان من حسن الطالع أن تنعقد قمتان عربيتان في أقل من عام في هذه الظروف التي أقل ما يُقال في وصفها أنها استثنائية وضاغطة.

وأضاف أبو الغيط أبوالغيط خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة 32 بمدينة جدة السعودية، أنه ما زالت البيئة العالمية حافلة بالمخاطر والأزمات وبعض هذه الأزمات لم تشهد الساحة الدولية لها مثيلاً منذ عقود طويلة، وقد امتدت آثارها وتبعاتها إلى كل بقعة في العالم تقريباً، مخلفة مخاوف جمة، وحالة خطيرة من انعدام اليقين.

وأشار إلى أن صراعات القوى الكبرى، التي تمثل الحرب في أوكرانيا واحدة من حلقاتها، تخصم من الأمن العالمي، وتُشيع الاضطراب في الاقتصاد الدولي، وتضع على كاهل الكثير من الدول تكاليف إضافية، سواء في تعزيز الأمن أو في الحصول على الموارد، لا سيما الطاقة والغذاء، مشيرا إلىيقينه أن هذه الصراعات تُمثل تطوراً سلبياً، خاصة على الدول البازغة الساعية إلى النمو، والأسواق الناشئة التي تحتاج للاستقرار، ومن بينها الكثير من دول منطقتنا العربية.

وأوضح أنه بالرغم من الصعوبة الشديدة في اتخاذ المواقف في زمن الاستقطاب بين القوى الكبرى، فإن علينا دائماً التشبث بالمصالح الوطنية لدولنا كبوصلة هادية لمواقفنا، وهذا بالضبط ما فعلته الجامعة العربية إبان اندلاع الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه علينا الاستمرار في التحرك والعمل ككتلة موحدة، تنسق في المواقف وتتحدث بلسان واحد، فهذا ما يُعطي مواقفنا ثقلاً ويمنحها وزناً ويوفر المظلة الحامية لمنطقتنا من شرور الاستقطاب والصراع في قمة النظام الدولي.