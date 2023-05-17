مدبولي: إطلاق مبادرة 160 مليار جنيه لدعم القطاعات بفائدة 11% والتوسع في الرخصة الذهبية|فيديو

أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه تم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للتسهيل في إجراءات الاستثمار ، و هي مادة في قانون الاستثمار منذ 2017 ، وتم منح 15 شركة الرخصة الذهبية بالإضافة إلى طلبات من شركات أخرى .

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم إطلاق مبادرة 160 مليار جنيه، لدعم القطاعات الصناعية والزراعية و السياحية بفائدة ميسرة 11%.

وتابع رئيس الوزراء، أنه تم إعفاء 20 قطاعاُ صناعياً من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، مؤكداً أن وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء أصبحت تنظر في طلبات المشاكل ويتم حلها، وتم التقدم بـ1949 شكوى، تم حل 1400 شكوى منها حتى الآن.

واستكمل: "و تم عمل إقرار تعديلات قانون حماية المنافسة لمنح الجهاز المزيد من الاستقلالية و السلطات الرقابية".