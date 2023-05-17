للأكثر احتياجا.. محافظة بورسعيد تسدد اشتراكات التأمين الصحي الشامل ومتأخرات إيجارات المساكن

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تحويل مبلغ 334 ألف و 788 جنيها للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لسداد اشتراكات التامين الصحي الشامل كإعانة لعدد 37 أسرة من الحالات الأكثر احتياجا.

وأضاف انه تم تحويل مبلغ 909 ألف و500 جنيها لسداد متأخرات ايجار المساكن الحكومية كإعانة لعدد 154 أسرة من الاسر الاكثر احتياجا بحي ضواحي بورسعيد

وأشار إلى أنه تم أيضا تحويل مبلغ 63 الف و790 جنيها لسداد متاخرات ايجار للمساكن الحكومية كإعانة لعدد 28 أسرة من الاسر الاكثر احتياجا بحي زهور بورسعيد .

جاء ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد للتخفيف عن كاهل المواطنين من الاسر الاكثر احتياجا، تماشيا مع جهود الدولة المصرية في دعم الأسر الأكثر احتياجا، و مساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

كان محافظ بورسعيد قد وجه بتشكيل لجان لبحث الحالات الأكثر احتياجا لسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل و متأخرات الإيجارات الخاصة بهم برئاسة إدارة الحوكمة بالمحافظة وعضوية الجهاز التنفيذي وحي الضواحي وحي الزهور، والشئون القانونية والعلاقات العامة ومشكاة نور و التأمين الصحي الشامل و الإسكان كلا في اختصاصه .

وأعلن محافظ بورسعيد عن تحمل محافظة بورسعيد المبالغ الخاصة بسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل من خلال الجهاز التنفيذي، للحالات المستحقة التي تم بحثها من قبل اللجنة، فضلا عن سداد متأخرات الإيجارات للأسر المستحقة في المناطق الأكثر احتياجا خاصة في أحياء الزهور والضواحي،.