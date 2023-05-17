دعاء شفاء المريض.. احرص على الأدعية مع قراءة هذه الآيات من القرآن الكريم

دعاء شفاء المريض، يبحث الكثير من السلمين عبر محرك البحث جوجل عن دعاء شفاء المريض ، ويستحب للمسلم أن يقرأ آيات من القرآن الكريم بالإضافة إلى عدد من الأدعية التي وردت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه يستحب للمسلم أن يردد هذه الأدعية بنية الشفاء من الآلام والأوجاع سواء له أو لغيره من المرضى ، وفيما يلي دعاء شفاء المريض.



ويقول المسلم في دعاء شفاء المريض ـ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما ، اللهم يا من تعيد المريض لصحته ، وتستجيب دعاء البائس ، اشف كل مريض اللهم يا مسهل الشديد ، ويا ملين الحديد ، ويا منجز الوعيد ، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق ، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

-بسم الله الذي لايصر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهوالسميع العليم.

ويستحب للمسلم قراءة سورة الفاتحة بنية الشفاء من المرض ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيَن.

وورد في فضل سورة الفاتحة في الشفاء من كل داء والرقية، ففي سورة الفاتحة رقيةٌ للمريض، رَوى أبو سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه، قال: (بعَثَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَريَّةٍ فمرَرْنا على أهلِ أبياتٍ فاستضَفْناهم، فأبَوْا أنْ يُضيِّفونا فنزَلوا بالعَراءِ فلُدِغ سيِّدُهم فأتَوْنا فقالوا: هل فيكم أحَدٌ يَرقي؟ قال: قُلْتُ: نَعم أنا أَرقي، قالوا: ارقِ صاحبَنا، قُلْتُ: لا؛ قد استضَفْناكم فأبَيْتُم أنْ تُضيِّفونا، قالوا: فإنَّا نجعَلُ لكم جُعْلًا قال: فجعَلوا لي ثلاثينَ شاةً، قال: فأتَيْتُه فجعَلْتُ أمسَحُه وأقرَأُ بفاتحةِ الكتابِ حتَّى برَأ فأخَذ الشَّاءَ فقُلْنا: نأخُذُها ونحنُ لا نُحسِنُ نَرقي فما نحنُ بالَّذي نأكُلَها حتَّى نسأَلَ عنها رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- فأتَيْناه فذكَرْنا ذلك له، قال: فجعَل يقولُ: وما يُدريكَ أنَّها رُقْيةٌ؟ قال: قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ ما درَيْتُ أنَّها رُقْيةٌ شيءٌ ألقاه اللهُ في نفسي فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كُلوا واضرِبوا لي معكم بسَهم.

وفي دعاء الشفاء من المرض يضع المريض يده على رأسه ويقول: اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ، أَذْهِب الْبَأسَ، واشْفِ، أَنْتَ الشَّافي لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَمًا متفقٌ عليه.

وعن أَبي سعيد الخُدْرِيِّ رضي اللَّه عنه أَن جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقال: يَا مُحَمدُ اشْتَكَيْتَ؟ قال: «نَعَمْ» قال: بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عيْنِ حَاسِدٍ، اللَّهُ يشْفِيك، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ » رواه مسلم.

ـ قراءة أية الكرسي قالي الله تعالي : (اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ) .

. ـ قراءة ( المعوذتين ) سورة الفلق وسورة الناس علي المريض قال تعالي (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* مِن شَرِّ مَا خَلَقَ* وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ* وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ* وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) ، قال تعالي (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَٰهِ النَّاسِ* مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ) .

دعاء شفاء المريض مكتوب

دعاء شفاء المريض مكتوب ، يحتاج كل شخص أصيب بمرض إلى دعاء شفاء المريض مكتوب يلجأ إليه داعيا الله عز وجل أن يعجل شفائه، وورد في المأثورات العديد من الأدعية لشفاء المريض ، والتي يستحب أيضا أن يدعوا بها لغيره من المرضى حيث تعد وسيلة من وسائل مساعدة المريض ، ونشير إلى أن دعاء شفاء المريض لا يغني عن طلب العلاج والتداوي فكلاهما مطلوب، وفيما دعاء شفاء المريض مكتوب.

ويستحب للمسلم أن يقول في دعاء شفاء المريض مكتوب اللهم إني أسألك بعظيم لطفك وكرمك أن تمدني يالصحة والعافية ويمكن أيضا قراءة أواخر سورة البقرة ، قالي تعالي : (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ* لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

-بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني ، ومن شر كل نفس أو عين حاسد ، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني ، ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، ولا حول ولا قوة إلّا بالله .

، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين .

ـ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه ، اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيه يا إلهي ، اسمك شفائي ، وذكرك دوائي ، وقربك رجائي ، وحبّك مؤنسي ، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخره ، وإنك أنت المعطي العليم الحكيم أسألك

اللهم أن تشفيه ، لا ضر إلا ضرك ، ولا نفع إلا نفعك ، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك ، ولا معافاة إلا معافاتك ، أنت الحي القيوم .

ـ أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شرِ ما خلق وذرأَ وبرأَ ومن شرِ ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شرِ ما ذرأ في الأرض ومن شرِ ما يخرج منها ومن شرِ فتن الليل والنهارِ ومن شرِ كل طارق إلا طارقا يطرق بخيرٍ يا رحمن يا رحيم .

دعاء الشفاء

دعاء الشفاء، يتعرض المسلم للمرض ويوجد الكثير من الأدعية التي يستحب تكرارها للشفاء من المرض قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء"، ففي كتاب الله عز وجل وآياته شفاء من الأمراض وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الشفاء كان يضع يده على رأسه ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت لشافي لاشفاء إلا شفاؤك لايغادر سقما.. متفق عليه.

ويقول المسلم في دعاء الشفاء أيضا اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية ، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء ، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا جرحًا إلا داويته ، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا ، وشافنا وعافنا واعف عنا ، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين .

ـ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شئ ، أن تمن علينا بالشفاء العاجل ، وألا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته ، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين .

- اللهم اشف شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام ، واكفه بركنك الذي لا يرام ، واحفظه بعزك الذي لا يضام ، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه ، وارحمه بقدرتك عليه ، أنت ثقته ورجاؤه .

- يا كاشف الهم ، يا مفرج الكرب ، يا مجيب دعوة المضطرين ، اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلًا غير آجل ، يا أرحم الراحمين ، اللهم اشفه ، اللهم اشفه .

ـ اللهم مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين ، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين ، اللهم اشفه ، اللهم اشفه ، اللهم اشفه، اللهم آمين

ـ اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ، إنك على كل شيءٍ قدير، لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير .