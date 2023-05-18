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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز ذبح الهدي أثناء الحج بنيتي الهدي والأُضْحِية معا.. مجدي عاشور يرد

صدى البلد

ورد سؤال الى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية يقول صاحبه: هل يجوز ذبح الهَدْي أثناء الحج بنيتين ، نية الهَدْي ونية الأُضْحِية ؟

وأجاب عاشور قائلا : اتفق الفقهاء على أنَّ الهدي والأضحية كلاهما شعيرتان يُقْصَد بهما إراقة دمٍ على جهة القربة لله تعالى ، فالأُضْحِية كما تقرر : هي ما تذبح أيام النحر قربةً لله تعالى بشرائطها المخصوصة ، ويقصد بها شكر الله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة .
 

وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية ”  ، قائلا: أمَّا الهَدْي : فهو ما يذبح في الحج ويقصد منه الإهداء للحرم، وله حالتان :
الأولى : أن يكون على جهة الوجوب ؛ كهدي التمتع ، أو الذبح لترك واجبٍ من واجبات الحج ، أو كفارة عن فعل محظور من محظورات الإحرام ؛ قال تعالى : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: 95] .
والحالة الثانية: أن يكونَ على جهة القُرْبَة ؛ كمن يهدى تَطَّوعًا لفقراء الحَرَم .


وتابع : أنه لا يجزئ ذبح الهدي أثناء الحج بنية الهدي والأُضْحِية في كافة الصور ؛ لأنهما شعيرتان متغايرتان ، وسبب مشروعية كل منهما مختلفٌ عن الآخر ، ومن ثمَّ فلا يقبلان التداخل أو القران في النية .

الأ ض ح ية اله د ي الدكتور مجدي عاشور الهدي والأضحية

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