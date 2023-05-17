السعودية.. نصيحة غريبة من رئيس جمعية القلب لمرضي المدخنين

لاتترك السجارة..

وجه الدكتور وليد الحبيب رئيس جمعية القلب بالسعودية نصيحة للمدخنين قائلا "شخصياً لا أنصح المريض في مراحله الأخيرة بالإقلاع عن التدخين كون ذلك ليس له تأثير في ذلك الوقت».

وبين في مؤتمر صحفي له نقلته صحيفة عكاظ إن 45% من الوفيات في المملكة سببها أمراض القلب وفي مقدمتها تصلب الشرايين والأزمات القلبية.

وقال أيضا : إن 30% من سكان السعودية معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تعتبر المملكة من أكثر الدول من حيث ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب و التي تعد المسبب الأول للوفيات بالمملكة، مما دعا المجلس الصحي السعودي لإطلاق معايير جديدة لخفض معدل الإصابة بأمراض القلب».

وأشار الدكتور الحبيب إلى أن ارتفاع الكوليسترول و السمنة والتدخين ومرض السكري وقلة النشاط البدني من المسببات البارزة لأمراض القلب.