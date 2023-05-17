شاهد .. أحدث ظهور للزعيم عادل إمام

نشر عادل محمد، مدير أعمال الزعيم عادل إمام، أحدث صورة له احتفالاً بعيد ميلاده اليوم.

ونشر مدير أعمال الزعيم، الصورة من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: "الآن كل سنة وحضرتك طيب يا زعيم".

من جانبها هنأت الفنانة إلهام شاهين، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، قائلة إن "الزعيم عادل إمام صاحب فضل كبير عليّ".

وأوضحت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن أول دور بطولة في عمل فني لها كان مع الزعيم عادل إمام وهو فيلم "الهلفوت".

أول عمل فنى

وتابعت إلهام شاهين، "أول عمل فنى قدمته أيضا كان أمام الفنان عادل إمام، وهو فيلم أمهات فى المنفى".

وأوضحت إلهام شاهين، أنها حظت باهتمام من الزعيم عادل أمام طوال حياتها، وحصلت على أول جائزة من خلال عمل فنى معه.

وعبرت الفنانة يسرا عن حبها وتقديرها للفنان الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده.

وأكدت الفنانة يسرا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة” قائلة: "اسمى كبر من خلال الزعيم وتشرفت بالعمل معه ، كل سنة وهو طيب وبخير".

تاج على راسنا

وقالت الفنانة يسرا، الزعيم رفع رؤوسنا فنيا وإنسانيا، نجح فى كل طريق سلكه، معقبا:" عادل إمام تاج على راسنا من فوق وبنحبه جدا".