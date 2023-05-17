محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تطوير وتجميل ميدان سيدي إبراهيم الدسوقي.. صور

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً لتفعيل البروتوكول المبرم بين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومحافظة كفر الشيخ، لتطوير وتجميل ميدان إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.



جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، وممثلي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمهندس رامي صبري، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالجهاز، والمهندس سامح حلمي، مدير المشروعات بالجهاز، والمهندس جيهان فؤاد بالمشروعات بالجهاز، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس بهجت البنا، مدير التنسيق الحضاري.

استعرض محافظ كفر الشيخ الوضع الراهن للميدان وأعمال التطوير والرصف التي تمت في الفترة السابقة وجهود المحافظة في الحفاظ على الميدان من التعديات والإشغالات لما له من قيمة دينية وتاريخية، موجهاً بضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للمشروع، وذلك على 3 مراحل لتبدأ المرحلة الأولى بساحة المسجد مع تركيب بني توضيحي للمشروع، موضحاً به الجهة المصممة والمنفذة ومدة وتكلفة المشروع، بالإضافة إلى دراسة محيط الفراغ العمراني للميدان من واجهات العمارات والمحالّ بشكل موحد يتناسب مع الطابع العمراني والمعماري للفراغ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، التنسيق الحضاري ومتابعة تنفيذ المشروعات والإدارة الهندسية بمتابعة تنفيذ المشروع بالتنسيق الكامل مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حرصاً على إخراج المشروع بالشكل اللائق وبما يتناسب مع قيمة ومميزات الموقع وأهمية مدينة دسوق.

وقدم المحافظ الشكر لممثلي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على التصميمات العمرانية والمعمارية للمشروع ومساهمته في التنفيذ والإشراف الكامل على التنفيذ بعد اتخاذ إجراءات الطرح للمشروع، ووجه بضرورة عقد عدة جلسات للحوار المجتمعي مع كافة أطراف المشروع وتسجيل كافة الملاحظات والمقترحات بما يحقق أقصى استفادة لإنهاء المشروع بالشكل اللائق، ووفقا للبرنامج الزمني للمشروع.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الهدف من تفعيل البروتوكول المبرم بين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومحافظة كفر الشيخ، تحقيق رؤية التنسيق الحضاري في تطوير وتجميل شكل منطقة الميدان وإظهار القيم العمرانية والجمالية بها وتحسين وضعها من خلال تصميم متكامل للتطوير وتحسين الصورة وفقا لمفاهيم التنسيق الحضاري ووضع سياسات محددة لتحسين والارتقاء ومعالجة المشكلات البصرية والمرورية مع إعادة تشكيل وتنسيق الميدان والفراغات العمرانية بكافة العناصر مثل المناطق الخضراء واللافتات الإعلانية والإرشادية وأماكن الجلوس والإضاءة والأعمال الفنية.

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