رئيس حزب الإصلاح والنهضة: العدالة الاجتماعة إحدى أركان الدولة

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن ملف العدالة الإجتماعية من أهم الملفات المطروحة للنقاش فى الحوار الوطنى.

وأضاف هشام عبدالعزيز خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن العدالة الإجتماعة ركن من اركان الدولة، معقبا:" أركان الدولة، الاستقرار، العدل، التنمية المستدامة".

العدالة الإجتماعية

وقال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، النقاشات فى العدالة الإجتماعية، تناولت جزئين هما الحماية الإجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، والتمكين وتحصين الخصائص السكانية.

وإشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن الدولة المصريه قدمت العديد من المشاريع والمباردات خلال الفترة الماضية التى دعمت الحماية الإجتماعية بشكل كبير.