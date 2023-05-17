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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني يعلن توجيه ضربات قوية لمليشيا الدعم السريع

الجيش السوداني
الجيش السوداني

قالت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، إن الموقف العملياتي مستقر بجميع ولايات البلاد عدا أجزاء من العاصمة القومية نتيجة للأعمال الإجرامية لمليشيا الدعم السريع المتمردة واستمرارها في القيام بعمليات إرهابية حيال مواطنينا بإجبارهم علي إخلاء منازلهم قسراً لاستخدامها كمقرات، ونهب محتوياتها إضافة إلى الاستمرار في تخريب المرافق الخدمية ونهب البنوك والمحال التجارية وسرقة السيارات المدنية والدراجات البخارية لإستخدامها في العمليات الحربية.

توجيه ضربات

وقال الجيش السوداني في بيان علي “فيسبوك”، “قامت قواتنا بتمشيط مناطق في وسط الخرطوم، بجانب توجيه ضربات لبعض متحركات المليشيا المتمردة في شمال الجيلي وجنوب الخرطوم، ودمرت حوالي ٤٥ عربة مسلحة وعدد كبير من القتلى”.

وأضاف: “قامت المليشيا المتمردة اليوم بنهب بنك أبوظبي وبنك الخرطوم فرع شارع الأربعين بأمدرمان”.

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وقال: “نتابع تحركات العدو من خارج العاصمة وداخلها وقواتنا مستمرة في التصدي لكافة أعمال العدو المحتملة بقوة وثبات”.

وأضاف: “تشيد القوات المسلحة بمسلك أهالي منطقتي أم القري شمال والجيلي برفضهم لإستغلال عناصر المليشيا المتمردة لمنازلهم وإستباحتها، في تجسيد لنخوة المواطن السوداني ، كما ننوه مواطنينا الكرام  إلى أن مجموعات  من المليشيا المتمردة أصبحوا يرتدون زي القوات المسلحة ويطلبون من السكان إخلاء منازلهم بغرض إستغلالها وسرقتها كما جرى يومي أمس واليوم بأحياء شمال بحرى”.

وتجدد القوات المسلحة السودانية الدعوة لأفراد المليشيا المتمردة بعدم جدوى التمادي في مغامرة التمرد الخاسرة، والإستفادة من عفو السيد القائد العام بالتبليغ لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد، كما أشارت لاستعداد القوات المسلحة تسهيل ترحيل  المرتزقة الأجانب منهم إلى بلادهم في حالة تسليمهم  بسلام.

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