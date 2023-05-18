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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شقيقة قتيل المنوفية لنهال طايل: نطق الشهادتين قبل دقائق من وفاته داخل المستشفى

شقيقة موسي قتيل المنوفية
شقيقة موسي قتيل المنوفية

قالت شقيقة موسى قتيل المنوفية الذي راح ضحية الدفاع عن شرف زوجته أنها بعد نقل شقيقها إلى المستشفى تم حجزه بقسم الطوارئ فى محاولة لإنقاذه وقبل وفاته بدقائق نطق الشهادتين ثم توفي.


وأضافت شقيقة موسي القتيل خلال حوارها مع الإعلامية " نهال طايل " ببرنامج " تفاصيل " المذاع على فضائية " صدى البلد 2" أنها لم تبلغ أقاربها خشية وقوع مجزرة، قائلة :" أنني على ثقة فى القضاء المصري بأنه سيعيد حق شقيقي" مضيفة أن شقيقها متوكلا على الله ويعمل بورشه تكييف وتبريد  وهى تبعد عن محل سكنه بضع دقائق.

وقالت شقيقه قتيل المنوفية أنها عندما استنجدت به زوجته وحاول الاتصال بها سمع صوتها المرعوب فى التليفون، وقالت له " ألحقني هيكسروا الباب عليه" وتوجه الشاب بالفعل مسرعا إلى منزله لنجدة زوجته وطفلته، ولكنه جاء ليلقي مصيره المأسوي، حيث أستفرد به 3 أشخاص وتربصوا به وعند رؤيته تعدوا عليه بالضرب المبرح، وقام أحدا منهم بطعنه فى قلبه حتى سقط قتيلاغارقا فى دمائه، وقد فروا بعدها هاربين، هذا الشاب الذي يدعى موسى صاحب ال 36 عاما الذي مات مدافعا عن عرض زوجته، ولكنه واجهه مصيره المأسوي الذي ينفطر له القلوب.

 

شقيقة موسى قتيل المنوفية ضحية الدفاع عن شرف زوجته قسم الطوارئ محاولة لأنقاذه نطق الشهادة نهال طايل

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