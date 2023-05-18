فلسطين .. قوات إسرائيلية تقتحم مدينة نابلس | شاهد

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في أنباء عاجلة منذ قليل بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت منذ لحظات مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأمس الأربعاء، سُجِلَت إصابة بالرصاص الحي وست إصابات بالرصاص المطاطي. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن غالبية الإصابات كانت نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

واقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس الليلة الماضية لتأمين وصول مئات المستوطنين إلى قبر يوسف.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن قواته تعرضت لإطلاق نار في مدينة نابلس، دون أن يسفر عن إصابات.

وتقول الرواية اليهودية إن القبر يعود للنبي يوسف، بينما ينفي الفلسطينيون ذلك ويقولون إن عمر القبر لا يتعدى 200 عام، وإنه يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديمًا يدعى يوسف دويكات.