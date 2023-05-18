لاعب الأهلي السابق: أوسوريو يتعرض للظلم في نادي الزمالك

أكد الكابتن محمود جودة لاعب الأهلي السابق، أن فريق نادي الزمالك لديه مباراة مهمة اليوم، ويجب أن يحصد النقاط لـ الاقتراب من المركز الثاني، و دخول دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، يتعرض لـ ظلم، فى نادي الزمالك.

ولفت إلى أن أى مدرب فى هذا الموقف كان سيتعرض لـ ظلم، وذلك لآن الفريق فى ظروف صعبة، و استلم المهام فى نصف الموسم.

وأشار إلى أن الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، يقدم أشياء غريبة فى تشكيل الفريق، وذلك لـ استلام المهام فى وقت غير مناسب.