عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لاعب الأهلي السابق: أوسوريو يتعرض للظلم في نادي الزمالك

أوسوريو
أوسوريو

أكد الكابتن محمود جودة لاعب الأهلي السابق، أن فريق نادي الزمالك لديه مباراة مهمة اليوم، ويجب أن يحصد النقاط لـ الاقتراب من المركز الثاني، و دخول دوري أبطال أفريقيا.

txt

لاعب الأهلي السابق: نتمني مواجهة الوداد.. وموسيماني يقترب من الزمالك.. فيديو

txt

ميدو: تصريحات وزير الرياضة السابق بشأن الزمالك أصابتني بالصدمة

وأضاف خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، يتعرض لـ ظلم، فى نادي الزمالك.

ولفت إلى أن أى مدرب فى هذا الموقف كان سيتعرض لـ ظلم، وذلك لآن الفريق فى ظروف صعبة، و استلم المهام فى نصف الموسم.

وأشار إلى أن الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، يقدم أشياء غريبة فى تشكيل الفريق، وذلك لـ استلام المهام فى وقت غير مناسب.

 

الأهلى لاعب الأهلي نادي الزمالك الزمالك دوري ابطال افريقيا كارلوس أوسوريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة..الذهب يتعرض لأقوى موجة خسارة في تاريخه

بشرى سارة للمواطنين|الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس..وتفجر مفاجأة بشأن الموجة الحارة

حدث ليلا| تراجع كبير في أسعار الذهب.. ورسائل مهمة من الحكومة للقطاع الخاص

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

تعليق قوي من مصطفى يونس على توالي أزمات نادي الزمالك

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

أقل من 2000 جنيه للجرام.. انخفاض تاريخي لسعر الذهب الآن | تفاصيل

تحقيق في وزارة الشباب والرياضة بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

طائرة و4 سفن.. تحركات خطيرة من الجيش الصيني حول تايوان |تفاصيل

40 جنيها للبلطى الأسوانى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 18 مايو 2023

قرار يمنع بيع وتداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم لمدة شهرين.. تفاصيل

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 18 مايو 2023

رئيس وزراء فلسطين يدين مسيرة الأعلام ويصفها بالاستفزازية

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محطة عدلي منصور المركزية للمحافظات (صور)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 250 جنيهًا فقط| أرخص سعر كيلو لحم بلدي من خلال هذه الأماكن

نصف مليون جنيه.. تارا عماد تثير ضجة بإطلالتها من Chanel

بشرى سارة للمواطنين|الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس..وتفجر مفاجأة بشأن الموجة الحارة

لنسف الكرش.. طبيب يكشف عن رجيم الكمون

فيديو

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ