عاجل
صحف السعودية| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية.. مصرع 9 في فيضانات إيطاليا.. وزلزال 6.4 ريختر يضرب جواتيمالا المستشار الطبي لمجموعة كيلوباترا جروب ومدير الإدارة الطبية وأطباء المركز الطبي يقدمون واجب العزاء للنائب محمد أبو العينين بعد تلحين أغنية أم كلثوم.. صلاح الشرنوبي يطالب بوضع الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني صرف الإسكندرية تستطلع آراء المواطنين في الخدمات المقدمة بمختلف مناطق المحافظة فحص 11 ألف طفل بالمنيا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون.. إلزم صاحب العمل بمدة الإجازة العارضة للموظف حال مرضه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

منح قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، العديد من المزايا والتسهيلات لاسيما علاج المؤمن عليهم من المصابين،وتقديم الرعاية الطبية الكافية لهم والتي تحددها الهيئة المعنية بالتأمين الصحي. 

وطبقا للقانون، يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا فى جهات العلاج التى تحددها لهم الهيئة المعنية بالتأمين الصحي ، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية في العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض، ويحدد في هذه الاتفاقيات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الأدنى الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة.

لايفوتك||

 

txt

8 حالات.. شروط صرف التعويض في قانون المعاشات

txt

بحد أدنى 500 جنيه.. شروط صرف منحة زواج للمستفيدين من قانون المعاشات

و تلتزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك مقابل تحصيلها مقابل خدمة مقداره خمسون جنيهاً عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل.

 

كما تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقًا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليه فى المادة (140) من هذا القانون.

 

كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة.

 

ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزمًا لصاحب العمل. 

قانون المعاشات التأمينات الإجتماعية التأمين الصحي المراكز المتخصصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

فشل في الاعتداء عليها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

هل يتعاطى المتهم بدهس مهندس في القاهرة الجديدة عقاقير مخدرة؟ تفاصيل

عروض بالجملة.. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الأهلي

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

القصة الكاملة لتسريب امتحان دراسات الإعدادية بالدقهلية|من السبب وماذا قال شاومينج؟

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

بـ 250 جنيهًا فقط| أرخص سعر كيلو لحم بلدي من خلال هذه الأماكن

ترشيحاتنا

سيناريوهان .. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

مناقشة الوصاية بالحوار الوطنى|10 ضوابط لـ قسمة أموال القُصّر والتزامات الوصيّ

أوكرانيا تلمح بعدم استبعاد حضور زيلينسكي لقمة هيروشيما

اعتراف رسمي.. بيان عاجل من المخابرات الأوكرانية بشأن تفجير شبه جزيرة القرم

Axiom Space's Ax-2.. قصة أول رجل وامرأة سعودية يصعدان للفضاء قريبا

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

الكويت.. تداول فيديو يوثق إشهار 4 فلبينيات إسلامهن

سر وصفات الكبدة زي المطاعم.. أبرزها بالردة

شاهد.. جندي يعزف البيانو وسط نيران الحرب الأوكرانية الروسية بباخموت

فيديو

أغرب حالة مرضية في العالم.. برازيلية رأسها لا يتوقف عن النمو «فيديوجراف»

فيديو مثير للجدل.. طبق من نار مميز يأكلونه في الهند| شاهد

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ