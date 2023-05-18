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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ملفتة.. هنا الزاهد تخطف القلوب في ظهور جديد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد مرتدية طقم من قطعتين، بألوان الأزرق المختلفة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

وتشارك الفنانة هنا الزاهد في فيلم “مستر إكس”، ويضم فيلم مستر إكس، العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي  وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وأمير شاهين، ومنإنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد رشيد.

العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجدالشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى

الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد فيلم “مستر إكس” مستر اكس اخبار هنا الزاهد

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