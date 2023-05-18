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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. قوافل طبية للشباب والرياضة بمحافظة الجيزة

صدى البلد

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، تنفيذ فعاليات وأنشطة القوافل الطبية المتخصصة، وتصل مركز شباب كفر الواصلين بمحافظة الجيزة، ضمن المبادرة الرئاسية قرى حياة كريمة، وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

أكد  أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي اهتمام الوزارة بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم النشء والشباب، انطلاقًا من اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالارتقاء والنهوض بتلك القرى، من خلال تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وتنفيذا لاستراتيجية مصر للتنمية 2030.

وتتضمن المبادرة من العديد من الأنشطة والفعاليات منها حملات توعية عن علاقة الدم بالرياضة والغذاء، وعلاقة ضغط الدم بنظام الحياة، كما شملت أيضًا تخصصات: باطنة، أطفال، نساء، أمراض صدرية، جراحه عامة، ومسالك، ويتم الكشف على المواطنين مجانًا وتوزيع العلاج بالمجان، بالإضافة إلى ندوات توعية في كافة الموضوعات الصحية.

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