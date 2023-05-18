وزير التعليم في أسوان لافتتاح مدارس جديدة

وصل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صباح اليوم الخميس، إلى محافظة أسوان، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة .

ومن المقرر خلال زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمحافظة أسوان اليوم أن يفتتح مدرستين، ويضع حجر الأساس لمجمع مدارس بالمحافظة.

وكان فى استقبال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لدى وصوله في مستهل الزيارة اللواء أشرف عطية محافظ اسوان، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية وعبد الكريم لطفى عبد الكريم مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ويتضمن برنامج زيارة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :

افتتاح مدرسة عبد الجليل حسنين الإعدادية

افتتاح مدرسة محمد عبدالمعطي الابتدائية

وضع حجر الأساس لمجمع مدارس الحصايا، بمنطقة الحصايا.

كما يعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في ختام زيارته لمحافظة أسوان ، اجتماعا مع مدير مديرية التربية والتعليم محافظة أسوان ، وقيادات المديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة.