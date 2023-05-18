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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. ضبط 15 مخبزا لتلاعبها في وزن الرغيف ببيلا

خبز بلدي
خبز بلدي

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع إدارة التموين، اليوم الخميس، من ضبط مخالفات وتحرير 22 محضراً ضد أصحاب مخابز بلدية، بدائرة مركز بيلا، خلال 24 ساعة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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قاد الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القري، بمشاركة رؤساء القري، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقرى، بإشراف عبد الفتاح سالم، مدير إدارة تموين بيلا.

وحررت الحملة 22 محضراً لمخابز ارتكبت مخالفات عبارة عن 15 محضرا تلاعب فى الموازين، و7 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.

وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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