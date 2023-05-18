بشرى للمقبلين على الزواج.. تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 بـ 2210 جنيهات

تشهد أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة من التراجع علي مستوي جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 حوالي بيع 2,190 شراء 2,210 جنيها للجرام.

أهمية أسعار الذهب



وتعتبر أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هام للكثير من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج منهم والذين يسعون إلي تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

كما يسعي الكثير من المستثمرين الذين يرغبون فى ادخار أموالهم لمعرفة أسعار الذهب خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم الخميس

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الخميس بمحلات الصاغة بدون مصنعية مايلي:-

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,526

عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,315

عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,210

عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,894

عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,473

عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,263

الاونصة بيع 77,839 شراء 78,550

الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,680

الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,525,714

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي تراجعت أسعار الذهب حيث سجلت الأونصة سعر 1984.9 دولار ويعد ذلك أدنى مستوى في أكثر من شهر وذلك نتيجة تصاعد الدولار واستمرار مفاوضات أزمة سقف الديون الأمريكية.

واكتسب الدولار خلال الفترة الأخيرة الدعم جراء تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن الوفاء بالالتزامات وسداد الديون.



وعلي المستوي والمحلي فقد ألقي إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب، بظلاله على أسعار الذهب والتي استمرت فى الانخفاض حتي تعاملات اليوم الصباحية.

