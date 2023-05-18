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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى للمقبلين على الزواج.. تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 بـ 2210 جنيهات

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد  أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة من التراجع علي مستوي جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 حوالي بيع 2,190 شراء 2,210 جنيها للجرام.

أهمية أسعار الذهب


وتعتبر   أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هام للكثير من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج منهم والذين يسعون إلي تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

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أقل من 2000 جنيه للجرام.. انخفاض تاريخي في سعر الذهب الآن| تفاصيل

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تراجع هائل في سعر الذهب عالميا

كما  يسعي الكثير من المستثمرين الذين يرغبون فى ادخار أموالهم لمعرفة أسعار الذهب خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم الخميس 

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الخميس بمحلات الصاغة بدون مصنعية مايلي:-

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,526
عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,315
عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,210
عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,894
عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,473
عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,263
الاونصة بيع 77,839 شراء 78,550
الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,680
الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,525,714

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي تراجعت أسعار الذهب حيث سجلت الأونصة سعر 1984.9 دولار ويعد ذلك أدنى مستوى في أكثر من شهر وذلك نتيجة تصاعد الدولار واستمرار مفاوضات أزمة سقف الديون الأمريكية.

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بسبب الدين الأمريكي.. تحرك ضعيف في أسعار الذهب عالميا

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عيار 18 الآن .. أسعار الذهب اليوم الخميس 18 مايو 2023

واكتسب الدولار خلال الفترة الأخيرة الدعم جراء تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن الوفاء بالالتزامات وسداد الديون.


وعلي المستوي والمحلي فقد ألقي إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب، بظلاله على أسعار الذهب والتي استمرت فى الانخفاض حتي تعاملات اليوم الصباحية.
 

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