عادل السنهورى: جميع الأحزاب مشاركة فى الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي عادل السنهوري، إننا الأن فى مرحلة مهمة جدا، تحتاج إلى تكاتف الجميع، مشيرا إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني كانت واضحة ومفتوحة دون إقصاء أو إبعاد، إلا من حمل السلاح وحرض على العنف.

وأضاف الكاتب الصحفي عادل السنهوري، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الباب كان مفتوحا لكل المفكرين أو القادة خلال الحوار الوطني، معقبا: “رأينا فى الجلسات شخصيات كثيرة جدا كنا لا نراها من قبل”.

وتابع الكاتب الصحفي عادل السنهوري، أن كل الأحزاب موجودة فى الحوار الوطني، لافتا إلى أنه كان يتمني أن يحدث تمهيد لتلك الأحزاب، ويكون هناك أفكار ومشتركات تقدم باسم الإحزاب.