القابضة لمياه الشرب تنظم مؤتمر مأمونية تداول الحمأة

نظمت الشركة القابضة مؤتمر مأمونية تداول الحمأة بحضور المتخصصين والقائمين على ملف مأمونية الصرف الصحى من الشركات التابعة، تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لمناقشة الدراسات والمشاريع المزمع تنفيذها لخلق مواقع تداول آمنة للحمأة بما يتماشى مع التوسعات المتزايدة في خدمات الصرف الصحي التي تقوم به الدولة المصرية والقيادة السياسية لها.

وأكد الأستاذ الدكتور المهندس صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلي ضرورة الانتهاء من دراسات مأمونية تداول الحمأة من خلال لجان الإشراف لمأمونية المياه والصرف بالشركات التابعة، والانتهاء من عمليات تقييم وإدارة المخاطر لنظم التعامل مع الحمأة بما يتماشي مع التشريعات ذات الصلة علي أن يتم عرض مخرجاتها والبدء في تنفيذها في اقرب وقت.

وقامت مجموعة من الشركات الخاصة المتخصصة في مأمونية تداول الحمأة بعرض مجموعات مختلفة من أحدث التكنولوجيات التي يمكن استخدامها في تحقيق التداول الأمن للحمأة وبما يحافظ علي استدامة المشروعات ويحافظ علي الصحة والبيئة.