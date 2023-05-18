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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لا مساس بثمنه.. إنتاج 20 مليون رغيف عيش يوميا للمواطنين في محافظة الجيزة

رغيف عيش
رغيف عيش

أفصح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن العدد الذي تنتجه المخابز في محافظة الجيزة من العيش البلدي، للمواطنين، مؤكداً أنه يتم إنتاج 20 مليون رغيف عيش يومياً للمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الدولة المصرية تبيعه للمواطن بـ 5 قروش فقط، وهو مبلغ قليل جداً وعملة غير موجودة في العالم سوى مصر، في مقابل إنتاج رغيف العيش ونفقاته.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه لا مساس برغيف العيش، ويتم صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، وتتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية.

 تصريحات محافظ الجيزة، جائت خلال تسليمه منح مالية مهداه من مؤسسة صناع الخير للتنمية لـ 50 فتاة، من اليتيمات المقبلات على الزواج بواقع 20 الف جنيه لكل فتاة وبقيمة إجمالية مليون جنيه ضمن المرحلة الرابعة من مراحل عمل مبادرة فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين  محافظة الجيزة ومؤسسة صناع الخير للتنمية لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة.
 

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رغيف عيش مؤسسة صناع الخير للتنمية مبادرة فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات دعم زواج الفتيات اليتيمات زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات مبادرة فرحة

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