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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لقطات من استقبال الرئيس السيسي في السعودية.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت قناتا "إكسترا نيوز، والقاهرة الإخبارية"، لقطات من وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية.

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الرئيس السيسي يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية

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الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

وأكد جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من جدة، بدء وصول القادة العرب اليوم إلى مدينة جدة للمشاركة، غدًا الجمعة، في أعمال القمة العربية ومناقشة أهم القضايا العربية والدولية.

 

وأضاف "الوصيف"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مدينة جدة استقبلت على مدار الأيام الماضية وزراء الخارجية العرب الذين بحثوا العديد من الملفات لطرحها على الزعماء العرب.

وأشار إلى أن هناك صراعات وأزمات كبيرة تمر بها المنطقة العربية، ومن أبرزها السودان وهي القضية المحورية بالقمة، حيث تم مناقشة مشروع قرار من أجل التوصل لنقل السلطة المدنية، وتحديث بنوده للتأكيد على الخروج من الأزمة من أجل الشعب السوداني، وهم أصحاب القرار للخروج من الأزمة، بالإضافة إلى بحث زيادة الدعم الإنساني لعدم الدخول في مجاعة.

وأوضح أن ملف القضية الفلسطينية طُرح أيضا على الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، الذين أكدوا على تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية للأحداث التي شهدتها فلسطين، والتأكيد على أن القدس عاصمة فلسطين.

وتابع أن هناك ترحيبًا بمشاركة سوريا، وتفاؤلًا كبيرًا بين المشاركين بحضور الرئيس السوري بشار الأسد، وبحث تحدٍ كبير وهو عودة المهاجرين السوريين.

 

السيسي السعودية

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