الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20، الصادر في 18 مايو 2023، 4 قرارات جمهورية جديدة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصيص أراضي الدولة لإقامة محطة صرف صحي بني سويف، ونقل بعض القضاة لوظائف إدارية.

وجاءت القرارات كالآتي:



- قرار جمهوري رقم 158 لسنة 2023 بتخصيص مساحة 10٫2 فدان من الأراضى المملوك ملكية خاصة للدولة ناحية مركز ومدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة للصرف الصحى.

- قرار جمهوري رقم 174 لسنة 2023 بنقل جاويش محمد السيد جاويش وكيل نيابة بنيابة جنوب سوهاج الكلية، إلى وظيفة غير قضائية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

- قرار جمهوري رقم 175 لسنة 2023 بنقل سعيد محمد الشبراوى سعيد السيد، القاضى بمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

من ناحية أخرى يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمرارًا لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة.

وأكد المتحدث الرسمي أن قمة جدة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة.