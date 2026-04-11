حقيقة وجود عجز في المواد البترولية بـ أسوان.. المحافظة ترد على المواطنين

أصدرت محافظة أسوان بيان أوضحت فيه لمواطنيها الكرام حقيقة الموقف بشأن توافر المواد البترولية في المحافظة، وذلك في إطار حرصها على الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة.

تؤكد محافظة أسوان أنه لا يوجد أي عجز في البنزين أو أي من المواد البترولية الأخرى على مستوى المحافظة.

فالمخزون الاستراتيجي متوفر ويتم ضخ كميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين كافة.

وفي هذا السياق، تود المحافظة الإشارة إلى أنه قد تم اتخاذ قرار بإغلاق عدد (3) محطات وقود مؤقتًا عن طريق الهيئة العامة للبترول ، وذلك لوجود مخالفات إدارية وفنية تستوجب الإجراء القانوني ، والمحافظة من جانبها تواصل جهودها للإسراع من إعادة تشغيل هذه المحطات .

بيان

وقد ترتب على هذا الإجراء تحويل عدد من المركبات التي كانت تتزود بالوقود من هذه المحطات إلى المحطات العاملة الأخرى.

إن هذا التحويل هو ما يفسر وجود بعض التكدسات الملحوظة في عدد من محطات الوقود خلال الفترة الماضية، وهو أمر طبيعي ومؤقت في ظل إعادة توزيع الأحمال.

وتطمئن المحافظة المواطنين بأن حصص المواد البترولية المخصصة للمحطات المغلقة قد تم تحويلها بالفعل إلى المحطات العاملة لضمان استمرارية الخدمة وتغطية الطلب، وهو ما يؤكد مجددًا عدم وجود أي نقص في المواد البترولية.

تؤكد محافظة أسوان أن الوضع مستقر، وأن المواد البترولية متوفرة بكميات كافية، ولا يستدعي الأمر أي قلق أو تخوف.

وعلى التوازي، يتم التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التنفيذية ذات الصلة للتعامل مع موقف المحطات الثلاث المغلقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودتها للعمل بعد تصحيح أوضاعها.

وتهيب محافظة أسوان بمواطنيها الكرام عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة أو معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة أو المساس بالسلم العام. وتدعو الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة فقط .