بالورود.. لحظة وصول إليسا إلى السعودية لإحياء حفلها اليوم

وصلت فجر اليوم الفنانة اللبنانية إليسا إلي السعودية استعداد لإحياء حفلها المنتظر مساء اليوم بجدة بصحة الفنان أدم.



وحرص القائمون على حفل إليسا استقبالها فى المطار بالورود، وحتى وصولها إلى فندق الإقامة ، ومن المفترض أن تحيى إليسا مساء اليوم حفلها فى تمام الساعة التاسعة مساء.



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تذاكر حفل إليسا

وطرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة اليسا تذاكر الحفل بأكثر من فئة مختلفة وتتراوح اسعار الحفل بين VVIP بـ 1450 ريال سعودي أي يعادل 11947 جنيها وVIP ب 1250 ريال سعودي أي يعادل 10299 جنيها وA بـ 550 ريال سعودي أي يعادل 4531 جنيها وB بـ 390 ريال سعودي أي يعادل 3213 جنيها وC بـ 250 ريال سعودي أي يعادل 2059 جنيها.

حفل إليسا وأًصالة

وأحيت كل من إليسا وأصالة حفلا غنائيا فى الكويت يوم 13 مايو الحالي، وقدمت إليسا خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



ألبوم إليسا

كما تطرح إليسا ألبوما جديدا خلال الفترة المقبلة، بعدما شهد عدة تأجيلات، حيث كان من المقرر طرحه في موسم رأس السنة الماضي ومن ثم موسم عيد الفطر الذي انتهى منذ بضعة أيام، ومن ضمن أسباب تأجيل طرح الألبوم الجديد حتى الآن هو النجاح الكبير الذي حققته أغنية من أول دقيقة التي تعاونت بها مع الفنان المغربي سعد لمجرد وحققت 356 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن، وبسبب بطولة كأس العالم 2022.