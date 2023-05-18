جو بايدن يصل إلى اليابان لحضور قمة السبع

وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إلى اليابان، ليشارك من الجمعة إلى الأحد في قمة لقادة مجموعة السبع في هيروشيما، حسبما أفادت أسوشيتيد فرانس برس.



وهبطت الطائرة الأمريكية الرئاسية "إير فورس وان"في قاعدة إيواكوني الأمريكية، على بعد حوالي 40 كلم من هيروشيما.



ويتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي، مساء اليوم، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وكانت قد أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن هناك جدلا دائرا بين الدول الصناعية السبع G7 بشأن نوع الخطاب الذي يجب استخدامه في البيانات الرسمية تجاه الصين.

وأشارت الصحيفة أن المسئولين الأوروبيين قلقون من فكرة التصريحات المباشرة المعادية للصين، وأضافت أنهم يخشون أن هذه الخطابات قد تعطي الانطباع بأن الغرب ضد بقية العالم، وفي رأيهم أنه من المعقول محاولة تغيير سلوك بكين من خلال التفاعل معها.

وتابع مسئول أوروبي رفض ذكر إسمه للصحيفة: "من الممكن توضيح الإجراءات التي لا توافق عليها مجموعة الدول الصناعية السبع دون ذكر من تتهمه بارتكابها.