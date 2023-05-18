عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جو بايدن يصل إلى اليابان لحضور قمة السبع

صدى البلد

وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إلى اليابان، ليشارك من الجمعة إلى الأحد في قمة لقادة مجموعة السبع في هيروشيما، حسبما أفادت أسوشيتيد فرانس برس.

وهبطت الطائرة الأمريكية الرئاسية "إير فورس وان"في قاعدة إيواكوني الأمريكية، على بعد حوالي 40 كلم من هيروشيما.


ويتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي، مساء اليوم، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

سوليفان: بايدن أجل زيارته إلى أستراليا لمتابعة أزمة سقف الديون

تصريحات صادمة من البيت الأبيض بشأن اعتذار بايدن عن قصف هيروشيما بالنووي

وكانت قد أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن هناك جدلا دائرا بين الدول الصناعية السبع G7 بشأن نوع الخطاب الذي يجب استخدامه في البيانات الرسمية تجاه الصين.

وأشارت الصحيفة أن المسئولين الأوروبيين قلقون من فكرة التصريحات المباشرة المعادية للصين، وأضافت أنهم يخشون أن هذه الخطابات قد تعطي الانطباع بأن الغرب ضد بقية العالم، وفي رأيهم أنه من المعقول محاولة تغيير سلوك بكين من خلال التفاعل معها.

وتابع مسئول أوروبي رفض ذكر إسمه للصحيفة: "من الممكن توضيح الإجراءات التي لا توافق عليها مجموعة الدول الصناعية السبع دون ذكر من تتهمه بارتكابها.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

فشل في الاعتداء عليها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

هل يتعاطى المتهم بدهس مهندس في القاهرة الجديدة عقاقير مخدرة؟ تفاصيل

سيناريوهان .. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

عروض بالجملة.. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الأهلي

القصة الكاملة لتسريب امتحان دراسات الإعدادية بالدقهلية|من السبب وماذا قال شاومينج؟

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

ترشيحاتنا

يلعب في الدوري الفرنسي| صفقة سوبر على أعتاب نادي الزمالك.. من هو؟

5 حالات تزيد فيها قيمة المعاش لـ900 جنيه في القانون الجديد .. تفاصيل

يجبر كلبه على قيادة السيارة للهروب من مخالفات المرور| شاهد

بسعر بسيط جدا.. أرخص موبايل شاومي في مصر

تحريز هواتف 8 طلاب حاولوا تصوير أسئلة امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بسوهاج

قومى المرأة يطلق مبادرة «كيان» بمحافظة المنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

الكويت.. تداول فيديو يوثق إشهار 4 فلبينيات إسلامهن

سر وصفات الكبدة زي المطاعم.. أبرزها بالردة

شاهد.. جندي يعزف البيانو وسط نيران الحرب الأوكرانية الروسية بباخموت

فيديو

أغرب حالة مرضية في العالم.. برازيلية رأسها لا يتوقف عن النمو «فيديوجراف»

فيديو مثير للجدل.. طبق من نار مميز يأكلونه في الهند| شاهد

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ