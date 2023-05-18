عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

من الوثائق الرسمية وشهادة ابنها.. ما ديانة ليلى مراد وما علاقتها بإسرائيل؟

ليلى مراد
ليلى مراد

يتساءل الكثير من المتابعين عن الديانة والجنسية الحقيقية للفنانة ليلى مراد، خاصة بعد تداول العديد من الأنباء المتضاربة حول هذا الأمر.

يأتي ذلك بالتزامن مع نشر الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، عبر حسابه على "تويتر" مؤخرا، صورة للفنانة المصرية الراحلة ليلى مراد، وكتب عليها تعليقًا: "ليلى مراد اليهودية".

ما ديانة الفنانة ليلى مراد؟

ما نشره كوهين عبر صفحته غير صحيح، حيث أعلنت الفنانة ليلى مراد، إسلامها في أربعينات القرن الماضي، بحسب تأكيد ابنها الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب، والوثائق الحكومية.

وفي حوار تلفزيوني معه عام 2019، أكد زكي أن والدته أسلمت عام 1946 أو 1947، كما أسلم أيضًا خاله الفنان منير مراد، موضحًا أن إسلامها لم يحدث شقاقًا في أسرتها.

ونشر كتاب "الوثائق الخاصة لليلى مراد" للناقد الفني أشرف غريب، وثيقة تحول ليلى مراد من اليهودية إلى الإسلام، وكان ذلك رسميًا في شهر ديسمبر عام 1947.

في ذكراه.. قصة زواج فطين عبد الوهاب من ليلى مراد

سينما الهناجر تعرض فيلم غزل البنات احتفالا بذكرى ميلاد ليلى مراد

مفاجأة صادمة.. بكر: ليلى مراد توفت بعد كسر فى الحوض وضائقة مادية

كوهين عن اعتقال النائب الأردني: يجب تقديمه للعدالة ويدفع الثمن

وجاء نص وثيقة إشهار إسلام الفنانة الراحلة: "بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية في يوم الأربعاء 4 صفر سنة 1367، الموافق 27 ديسمبر 1947 لدي أنا عبد الرازق البحيري رئيس قلم الموثقين والإشهارات المحال علي سماع وضبط الآتي: في حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ حسن مأمون رئيس المحكمة.. حضرت ليلى بنت زكي مراد المقيمة بالمنزل 26 شارع شريف باشا – عمارة الإيموبيليا.

وبعد تعريفها شرعًا بشهادة كل من حضرة محمود أفندي أحمد سكرتير دار الإفتاء وأحمد حسن المحرر بجريدة البلاغ، وأخبرت بأنها كانت يهودية إسرائيلية، واعتنقت الدين الإسلامي من مدة طويلة، ونطقت بالشهادتين، قائلة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وأن موسى عبد الله ورسوله، وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام".

ما علاقة ليلى مراد بـ إسرائيل؟

تجدر الإشارة إلى أن كلمة "إسرائيلية" المذكورة في وثيقة إعلان إسلام ليلى مراد، لا تعني أن الفنانة الراحلة كانت تحمل جنسية دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ أن دولة الاحتلال لم تكن قد تأسست بعد في ذلك الوقت (تأسست في مايو 1948)، ومن ثم لم تكن هناك ما يسمى بالجنسية الإسرائيلية.

ولكن هذه الكلمة "إسرائيلي" كانت تطلق في المؤسسات المصرية في ذلك الوقت على أي يهودي نسبة إلى بني إسرائيل.

أما ليلى مراد فكانت تتمتع بالجنسية المصرية منذ صدور قانون الجنسية سنة 1929، بحسب كتاب "الوثائق الخاصة لليلى مراد".

ليلى مراد ديانة ليلى مراد جنسية ليلى مراد إيدي كوهين إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

سيناريوهان.. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

فشل في الاعتداء عليها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

نتيجة الصف الرابع الابتدائي ظهرت الآن في المدارس بـ4 ألوان |اعرف نتيجتك

خلال ساعات.. ماذا يحدث في اجتماع لجنة السياسات النقدية بشأن أسعار الفائدة

بعد معاقبته.. مصطفى محمد يصدم نانت بقرار نهائي

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. مفتاح الخيرات ويفك الأسحار ويحميك من كل مكروه

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. يفتح الأبواب المغلقة ويفك الكروب ويشرح الصدر

دعاء المطر .. يفتح لك أبواب الخيرات ويفك الكروب

10 سنن يوم الجمعة .. تغفر ذنوبك وتضيء لك بين الجُمعتين

دعاء الزلزال .. ردده يحميك من شر الهزات الأرضية وموت الفجأة

دعاء المطر .. 3 كلمات نبوية تفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء تيسير الزواج .. ردد هذه الآية واتبع 5 خطوات للزفاف سريعاً

دعاء الزلزال ..ردده يحفظك من الهزات الأرضية والكوارث وتأمن عند الفزع

ترشيحاتنا

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

متحدث الرئاسة: سد النهضة يمثل بندا دائما على أعمال القمة العربية

متحدث الرئاسة: سد النهضة بند دائم على أعمال القمة العربية

فعلها أمام الأهلي .. قرار مفاجئ من صن داونز قبل مواجهة الوداد

متحدث الرئاسة : نأمل حل أزمة سوريا بفاعلية بعد عودتها إلى الجامعة العربية

متحدث الرئاسة: مصر تسعى لتثبيت الهدنة السودانية ووقف إطلاق النار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مرعبة لانفجار سكوتر داخل مطبخ منزل في لندن.. كيف نحذرها؟

5 أبطال يمثلون مصر في بطولة السومو الأمريكية المفتوحة

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

الكويت.. تداول فيديو يوثق إشهار 4 فلبينيات إسلامهن

فيديو

مش محتاج تكون غني.. إزاي تحقق أرباح من صندوق الاستثمار في الذهب|فيديو

زلزال عنيف يضرب عدة دول | ماذا يحدث؟ ..فيديو

مفاجأة تنتظر الجنيه وهبوط الذهب | ماذا يحدث؟ ..فيديو

وجهه شاحب.. أحدث ظهور للفنان عادل إمام في عيد ميلاده الـ83| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ