من الوثائق الرسمية وشهادة ابنها.. ما ديانة ليلى مراد وما علاقتها بإسرائيل؟

يتساءل الكثير من المتابعين عن الديانة والجنسية الحقيقية للفنانة ليلى مراد، خاصة بعد تداول العديد من الأنباء المتضاربة حول هذا الأمر.

يأتي ذلك بالتزامن مع نشر الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، عبر حسابه على "تويتر" مؤخرا، صورة للفنانة المصرية الراحلة ليلى مراد، وكتب عليها تعليقًا: "ليلى مراد اليهودية".

ما ديانة الفنانة ليلى مراد؟

ما نشره كوهين عبر صفحته غير صحيح، حيث أعلنت الفنانة ليلى مراد، إسلامها في أربعينات القرن الماضي، بحسب تأكيد ابنها الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب، والوثائق الحكومية.

وفي حوار تلفزيوني معه عام 2019، أكد زكي أن والدته أسلمت عام 1946 أو 1947، كما أسلم أيضًا خاله الفنان منير مراد، موضحًا أن إسلامها لم يحدث شقاقًا في أسرتها.

ونشر كتاب "الوثائق الخاصة لليلى مراد" للناقد الفني أشرف غريب، وثيقة تحول ليلى مراد من اليهودية إلى الإسلام، وكان ذلك رسميًا في شهر ديسمبر عام 1947.

وجاء نص وثيقة إشهار إسلام الفنانة الراحلة: "بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية في يوم الأربعاء 4 صفر سنة 1367، الموافق 27 ديسمبر 1947 لدي أنا عبد الرازق البحيري رئيس قلم الموثقين والإشهارات المحال علي سماع وضبط الآتي: في حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ حسن مأمون رئيس المحكمة.. حضرت ليلى بنت زكي مراد المقيمة بالمنزل 26 شارع شريف باشا – عمارة الإيموبيليا.

وبعد تعريفها شرعًا بشهادة كل من حضرة محمود أفندي أحمد سكرتير دار الإفتاء وأحمد حسن المحرر بجريدة البلاغ، وأخبرت بأنها كانت يهودية إسرائيلية، واعتنقت الدين الإسلامي من مدة طويلة، ونطقت بالشهادتين، قائلة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وأن موسى عبد الله ورسوله، وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام".

ما علاقة ليلى مراد بـ إسرائيل؟

تجدر الإشارة إلى أن كلمة "إسرائيلية" المذكورة في وثيقة إعلان إسلام ليلى مراد، لا تعني أن الفنانة الراحلة كانت تحمل جنسية دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ أن دولة الاحتلال لم تكن قد تأسست بعد في ذلك الوقت (تأسست في مايو 1948)، ومن ثم لم تكن هناك ما يسمى بالجنسية الإسرائيلية.

ولكن هذه الكلمة "إسرائيلي" كانت تطلق في المؤسسات المصرية في ذلك الوقت على أي يهودي نسبة إلى بني إسرائيل.

أما ليلى مراد فكانت تتمتع بالجنسية المصرية منذ صدور قانون الجنسية سنة 1929، بحسب كتاب "الوثائق الخاصة لليلى مراد".