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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

صناعة الشيوخ: مصر قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية فى مشروعات البترول والغاز الطبيعى

محمد المنزلاوى وكيل
محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنامية الصغر بمجلس الشيوخ بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع "جون كريستمان"، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي، ونائبي رئيس الشركة، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خاصة فيما يتعلق بمتابعة أنشطة شركة "أباتشي" في مصر وبرامجها الحالية، فضلاً عن خططها خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم أعمالها في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز .

 

وأعلن " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم اتفاقه مع الرئيس السيسى بالنجاحات المتميزة للشركة في مصر على مدار حوالي 30 عاماً والتي جعلتها أكبر منتج للبترول في البلاد مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى على حرص مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات في جميع القطاعات لاسيما البترول والغاز.

 

واعتبر اشادة الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي بتجربة التعاون الإيجابية مع مصر على مدار العقود الماضية وتأكيده على أنها تمثل قصة نجاح ونموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط بمثابة دليل قاطع على نجاح مصر فى التعاون مع شركة اباتشى مشيداً بتأكيد جون كريستمان على التزام أباتشي بشراكتها الراسخة مع مصر، في ضوء توافر العديد من الفرص الواعدة لتحقيق اكتشافات جديدة، الأمر الذي يشجع الشركة على تعزيز جهودها لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة. 

كما عرض السيد "كريستمان" الدور الذي تقوم به الشركة لخدمة المجتمع المصري في مجالات مختلفة، في إطار التزامها بالمسئولية الاجتماعية للشركات في هذا الصدد .

 

وأكد  أن مصر اصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية فى المشروعات والصناعات البترولية لتحقيق انطلاقة كبيرة فى هذا القطاع الاقتصادى المهم مشيراً الى أن مصر نجحت فى عهد الرئيس السيسى فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى والاتجاه نحو تصدير الغاز الطبيعى لعدد من دول العالم .

 

وكان هذا اللقاء قد تطرق أيضاً إلى التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، في ضوء رئاسة "جون كريستمان" لمجلس الأعمال المصري الأمريكي، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتشعبة بين البلدين . 

محمد المنزلاوي لجنة الصناعة عبد الفتاح السيسي وزير البترول طارق الملا الرئيس السيسي مجلس الشيوخ

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