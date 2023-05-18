متحدث الرئاسة : مصر تدعم أي مساعٍ حقيقية لتحقيق التكامل بين الدول العربية

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن تداعيات الأزمة العالمية ستجعل هناك تركيزا كبيرا على القمة.

مشيرا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للقمة ستركز على عدد من المحاور منها جوهر الخروج من أزمات المنطقة يتمثل في ضرورة الحفاظ على استقرار الدول ودعم مؤسساتها الوطنية، وكذلك ستتطرق إلى ضرورة توحيد الصف العربي، وكذلك القضية الفلسطينية والأزمة السودانية.

وأوضح فهمي في تصريحاته للوفد الإعلامي المرافق لزيارة الرئيس في جدة أن مصر تدعم أي مساع حقيقية لتحقيق التكامل بين الدول العربية وكذلك تسوية الأزمات داخل البيت العربي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد توجه صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة الـ٣٢ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن قمة جدة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.