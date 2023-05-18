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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيومي فؤاد: صورنا فيلم الصف الأخير في أماكن حقيقية

صدى البلد

أعرب الفنان بيومي فؤاد عن سعادته بردود الفعل التي حصدها على فيلمه الصف الأخير الذي يعرض حاليا في السينمات.

 

وقال "بيومي" في تصريحات ل"صدى البلد": تحمست جدا لفكرة الفيلم منذ قراءة السيناريو، فالفكرة جديدة والدور مختلف ومميز، كما أن المخرج شريف محسن بذل مجهودا كبيرا في العمل، وكان حريص ان نصوره في أماكن حقيقية.

 

وكان قد كشف الفنان تيام قمر عن الأسباب التي حمسته لفيلم الصف الأخير الذي ينطلق عرضه في السينمات غدا، ويقام عرض خاص له اليوم في احدى السينمات الكبرى في المعادي.

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وقال "تيام" في تصريحات ل"صدى البلد: تحمست للفكرة منذ قراءة السيناريو، فالقصة جديدة ومختلفة، ودوري مختلف ويضاف لرصيدي في المشوار الكبير الذي ينتظرني، كما انني كنت متحمس للعمل مع الفنان بيومي فؤاد فهو موهوب ويحب عمله وتعلمنا منه.

 

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "الصف الأخير" بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، انطلاق عرض العمل في دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، والعراق، والأردن، يوم 18 مايو المقبل، وذلك بعد يوم واحد من طرحه في شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

 

وتدور قصة فيلم الصف الأخير حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة، يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأسًا على عقب.

 

ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن

العربية السعودية العرض السينمائية الفنان بيومي فؤاد الكويت والعراق المملكة العربية السعودية

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