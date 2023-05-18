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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي خلال الساعات الماضية، أعلن الفنان عمرو مصطفي تقديم أغنية جديدة من ألحانه، ومن غناء الفنانة الراحلة أم كلثوم ، عن طريق خاصية الذكاء الاصطناعي.

بعد استخدام صوت أم كلثوم بأغنية جديدة.. أهل الفن والموسيقى: الذكاء الاصطناعي خطر

 وهو الأمر الذى فتح باب التساؤلات عن مدى تأثير تلك الخاصية على صناعة الموسيقي فى مصر، والتى لن تتعافي من الأزمات التى لحقت بها خلال السنوات الماضية .


عمرو مصطفي


إعلان عمرو مصطفي عن الأغنية التى تجمعه بالفنانة الراحلة أم كلثوم، جاء بعد أيام من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي فى أغنية “يا خبر” التى قام بطرحها الفنان حسين الجسمي.

ولمتابعة المزيد حول تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة الفن في مصر .. تابع الفيديو جراف التالي:

الذكاء الاصطناعي الفنان عمرو مصطفى ام كلثوم أغنية جديدة صناعة الموسيقى

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