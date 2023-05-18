برلمانية : الولاية على المال تجب للأم لهذا السبب

قالت الدكتورة عبلة الألفى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الملف المالى فى أغلب الأسر المصرية يكون مسؤولية الأم.

وأضافت الألفى، خلال مناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال ضمن المحور المجتمعى بـ الحوار الوطنى، عند حدوث اختفاء للأب لأى سبب يجب أن تذهب الوصايا على المال للأم لتكمل ما كانت تفعله.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، فى مصر وطبقا للقانون عند اختفاء الاب، تذهب الوصايا والولاية للجد، وفى كثير من الاحيان يكون الجد بعيد عن الاسرة مما ينعكس سلبا على الأطفال.

وطالبت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،بإلغاء قانون 119 لسنة 52، وإعداد قانون جديد ويكون ترتيب الولاية للأم ، استثمار أموال القصر، وضع آلية للرقابة على أموال القصر.