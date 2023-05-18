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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حزب الدستور : حق الوصاية يجب أن يكون مسئولية الحاضن

إبراهيم الصعيدى ممثل
إبراهيم الصعيدى ممثل حزب الدستور

قال إبراهيم الصعيدى ممثل حزب الدستور أن الهدف من مناقشة الوصايا على "القصر " هو أن تكون مصلحتهم مقدمة على كل شيء حال انفصال الأب والأم.  

وأضاف الصعيدى  خلال مناقشة قضاية الولاية والوصاية على المال  ضمن المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، أن إقرار حق الوصاية يمر بمراحل صعبة والعديد من المعوقات منها تأخر إجراءات المجلس الحسبى.

منظومة الوصاية

وطالب ممثل حزب الدستور بالعمل الجاد على تطوير منظومة الوصاية وإدارة أموال "الفصر" من خلال تشريعات محددة.

وتابع قائلا:" يجب أن تذهب الوصاية للحاضن مهما كان أو كانت لأن من يقوم برعاية الأطفال هو من يعرف أكثر بإحتياجاتهم".

الحاضن الاطفال الحوار الوطني المحور المجتمعي المجلس الحسبي

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