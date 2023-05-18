أمطار وموجات غبار.. تعرف على طقس العراق

تشهد بعض مناطق العراق أمطارا خلال الـ24 ساعة المقبلة وذلك بحسب ما توقعت به خرائط الأرصاد في العراق .



ووفق صحيفة ناس العراقية؛ فقد ذكر المتنبئ الجوي حسين الأسدي في تصريحات صحفية له ، أن هناك إختلافا كبيرا في توقعات إماكن الأمطار والمناطق المشمولة لكن دائمآ الاحتمال يكون للأفضل في فصل الربيع بسبب التصعيد الحراري".



وقال إن الأمطار المتوقعة تكون على شكل تكونات سحب محلية وربما لن تشمل جميع المناطق".



وتابع الأسدي "نشاط الرياح الجنوبية الشرقية خلال يوم غدِِ الجمعة خصوصاً مناطق الجنوب ومناطق وسط البلاد، بينما متوقع تحولها إلى شمالية غربية في المنطقة الغربية ومناطق الشمال وفرصة لتشكل موجات غبار".