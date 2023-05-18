سقوط وشيك.. إعلان صادم من الدفاع الأوكرانية بشأن باخموت

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، اليوم الخميس، إن القوات الروسية عززت تواجدها بشكل كبير في باخموت.

وكتبت ماليار، عبر “تلجرام”: "لقد سحب العدو معظم احتياطياته إلى باخموت.. وعزز وجوده بشكل كبير".

وأوضحت ماليار، أن “القوات الأوكرانية تسيطر حاليًا على الجزء الجنوبي الغربي من باخموت”.

وأشارت إلي أن قتالاً شرسًا مستمرًا في ضواحي جنوب باخموت.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، ورئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، إن روسيا تستعد للسيطرة الكاملة على مدينة باخموت في دونباس.

وقال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، إن “قوات فاجنر تتقدم إلى الأمام ليلا ونهارا”، معترفا بأن الوضع لا يزال متوترا وأن الجيش الأوكراني كان يرسل احتياطياته إلى المعركة، لكنه وصف الاستيلاء الكامل على المدينة من قبل روسيا بأنه "من المحتمل أن يكون قريبا جدا”.

وأكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، التطورات الروسية الأخيرة، وذكرت أن القوات الأوكرانية كانت تسيطر على حوالي 20 مبنى في غرب باخموت، أو 1 ٪ من إجمالي مساحة المدينة.

وتزعم “بيلد”، أن نشطاء وسائل الإعلام الموالية لأوكرانيا كانوا يشاركون في السيطرة على الأضرار قبل الخسارة الوشيكة للمدينة، التي أعلنها الرئيس فولوديمير زيلينسكي حصنا قبل عدة أشهر.