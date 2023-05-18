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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يعلن تحقيق مكاسب على حدود باخموت

صدى البلد

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إنه حقق مكاسب جديدة في باخموت بشرق البلاد، رغم تفوق القوات الروسية على قواته، حسبما أفادت رويترز.

وقالت كييف منذ أيام إنها كثفت الضغط على القوات الروسية في شمال وجنوب باخموت.

وتقول قوات تابعة لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة إنها تقدمت داخل المدينة، وأقرت أوكرانيا أنها تحرز تقدمًا طفيفًا في داخل المدينة.

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وقال المتحدث باسم الجيش، سيرهي شيريفاتي، في تعليقات بثها التليفزيون المحلى: “رغم حقيقة أن وحداتنا لا تتمتع بميزة في العتاد والأفراد، فإنها تواصل التقدم على الأطراف، وقطعت مسافة تتراوح من 150 إلى 1700 متر”.

وترى موسكو في مدينة باخموت نقطة انطلاق نحو الاستيلاء على بقية منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، وكان عدد سكان المدينة يبلغ نحو 70 ألف نسمة قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

ويشير مسؤولون أوكرانيون إلى أن التقدم حول باخموت ليس جزءًا من هجوم مضاد أوسع نطاقًا تخطط له كييف لدحر القوات الروسية.

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