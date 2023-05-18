شاهد.. اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لحي الشيخ جراح بـ القدس خلال مسيرة الأعلام

اقتحم عدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين بدعم من قوات الاحتلال، حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مساء اليوم الخميس، خلال “مسيرة الأعلام”.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام المستوطنين لحي الشيح جراح بالقدس المحتلة.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوحشية على شبان فلسطينيين خلال مسيرة المستوطنين المتطرفين قرب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة واحتفالاتهم الاستفزازية بـ”مسيرة الأعلام”.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، إلى القدس المحتلة للمشاركة في “مسيرة الأعلام” اليمينية المتطرفة.

وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين تجمعوا ظهر اليوم الخميس، عند باب العمود في القدس المحتلة، وأدَّوا رقصات استفزازية، تمهيداً لـ"مسيرة الأعلام" الاستيطانية، التي من المقرر أن تصل إلى المكان عصر اليوم.

وشاركت في تجمع المستوطنين الإسرائيليين عند باب العمود، وزيرة مواصلات حكومة الاحتلال ميري ريجيف، التي رفعت علم دولة الاحتلال.