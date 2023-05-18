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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق| الحمى النزفية تواصل حصد الأرواح.. وارتفاع الوفيات إلى 18 حالة

الحمي النزفية
الحمي النزفية

شهد العراق اليوم ارتفاع الإصابات المؤكدة بالحمى النزفية إلى 119 بينها 18 حالة وفاة.

ومن جانبه؛ ذكر  المتحدث باسم الصحة العراقية ، سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية أن محافظة ذي قار سجلت العدد الأعلى من الحالات بواقع 35 إصابة، ثم البصرة 18، والمثنى 10 والنجف وميسان ولكل منهما 8 إصابات ثم بغداد/الرصافة 6 إصابات و5 إصابات في كل من واسط وبابل وصلاح الدين وبغداد/الكرخ وفي ديالى والديوانية 4 بكل محافظة وفي كربلاء 3 إصابات والأنبار إصابتان وفي أربيل إصابة واحدة".

وقال  البدر  "أما بالنسبة للوفيات فجاءت ذي قار أولا بـ 6 حالات، ثم المثنى 3، ووفاة واحدة في كل من البصرة والنجف وديالى والديوانية وبغداد/الرصافة وواسط وبابل وأربيل وكربلاء".

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