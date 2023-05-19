أحمد داوود : أول أجر تقاضيته كان 150 جنيها

قال الفنان أحمد داوود بطل فيلم يوم 13، إن أول إجر حصل عليه من خلال عمل فنى كان 150 جنيها في مسلسل.

وتابع أحمد داوود خلال حواره مع برنامج “معكم”، المذاع عبر قناة “سى بى سى”، تقديم منى الشاذلى، قائلا:" المسلسل كان 8 حلقات وقتها واشتريت هدوم بـ 450 جنيه عشان المسلسل".

مشهد واحد

وعن أصغر دور قدمه أوضح قائلا:" كان مشهد ظهرت فيه مره واحده ومحدش عرفنى".

ويعتبر فيلم يوم ١٣ أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وقد حضر أحمد داود العرض الخاص للفيلم واحتفل مع أبطال العمل بانطلاقه في دور العرض المصرية، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في عدد من الدول العربية والخليجية منها السعودية والكويت والإمارات والأردن خلال الفترة القادمة.