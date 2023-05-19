مفاجأة.. خبير اقتصادي: أسعار الذهب ستتراجع خلال الفترة المقبلة.. فيديو

أكد دكتور فرج عبدالله، الخبيرالاقتصادي، أن هناك مبالغات ومضاربات في أسعار الذهب خلال الفترة الماضبة بسب بعض التجار، مشيرا إلى أن رفع اسعار الفائدة بالفيدرالى المريكى وتراجع سعر الدولار ساهم في زيادة سعر الذهب.

وقال فرج عبدالله، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الحكومة تدخلت لضبط السوق من خلال العرض والطلب بالسماح بدخول الذهب مع المصريين في الخارج.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن تراجع اسعار الذهب خلال القترة المقبلة ليصل إلى ما يساوي الأسعار العالمية، مؤكدا أن الأوضاع العالمية تحكم في أسعار الذهب ولذلك نتوقع ارتفاع في أسعار الذهب عالميا.

يخفف ضغط الطلب

وأشار فرج عبدالله إلى أن انخفاض أسعار الذهب يخفف ضغط الطلب على الدولار.