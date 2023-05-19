سياسي سعودي: قمة جدة أتمناها بداية لمرحلة جديدة في تاريخنا المعاصر| خاص

أكد السياسي السعودي فلاح بن حثيلين أهمية الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تشهدها مدينة جدة السعودية وتنطلق أعمالها الجمعة.

وأشار السياسي السعودي في تصريحات خاصة ل“صدي البلد” إلي أهمية التوقيت الذي تنعقد فيه القمة نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، سائلا المولي عز وجل لقاده هذه البلاد وكل قاده الدول العربيه العون والتوفيق.

كما أعرب عن تمنياته بأن تكون هذه القمة بداية لمرحلة جديدك في تاريخنا المعاصر مرحلة سلام وبناء.

وتنطلق، اليوم الجمعة، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الدورة الـ "32" للقمة العربية العادية "قمة التجديد والتغيير"، بمشاركة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود.



ويعد تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة فى ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمية أبرز أهداف القمة.