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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"عبد الغفور": "رشيد" العمل الوحيد اللي ما قرأتش النص بتاعه قبل التصوير

الفنان أشرف عبد الغفور
الفنان أشرف عبد الغفور

‏قال الفنان أشرف عبد الغفور، أن أي دور تمثيلي قام به كان فيه درجة من الصعوبة والامر يختلف من عمل للثاني، أما بالنسبة لمسلسل رشيد هو المسلسل الوحيد الذي وافق عليه بدون قراءة النص بشكل كامل.

 

وتابع أشرف عبد الغفور خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن في العموم إذا كان دوره في عدد حلقات قليلة يجب أن يقرأ المسلسل كاملا قبل الموافقة على أداء الدور، وأنه في مسلسل رشيد أرسلوا اليه ثلاث حلقات فقط ووافق على الفور، وأيضا من الأمور التي شجعته على قبول الدور هو شركة الإنتاج للمسلسل لأن ابنته ريهام عبد الغفور قامت بعمل بعض الأعمال الفنية مع هذه الشركة من قبل وكانت ناجحة بشكل كبير جدا فكان هناك أرضية من الثقة تجاه شركة الإنتاج وأيضا تواجد ريهام عبد الغفور في المسلسل كان من الأمور المشجعة و شرف له أن يعمل مع ابنته.

 

الفنان محمد ممدوح

 

وأضاف أشرف عبد الغفور أن من الأمر التي شجعته وأيضا وجود على رأس المسلسل الفنان محمد ممدوح الذي يتميز بأن لديه الأرضية الصلبة لمادة التمثيل و يحب التمثيل، متابعا أن في ناس محترفين في مجال التمثيل لكن الصناعة بتكون غلبت على احساسهم في الشغل، ومحمد ممدوح من نوعية الممثلين الذين يحبون المهنة.

أشرف عبد الغفور مسلسل رشيد شريف عامر ريهام عبد الغفور محمد ممدوح

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