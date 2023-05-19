أشرف عبد الغفور: كنت بذاكر اللغة العربية لبنتي لأن تعليمها إنجليزي

‏قال الفنان أشرف عبد الغفور ان توجيه الممثل هو من دور المخرج الأساسي وهذا الأمر نحن نفتقده في السنوات الأخيرة، وهناك نظرية غريبة جدا ظهرت أن التمثيل مسؤولية الممثل فقط وهذا أمر غريب

وتابع أشرف عبد الغفور خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن لهذا السبب بنشوف كل ممثل في عالم لوحده ومفيش تناغم، ولما يعود دور المخرج كما كان في السابق أنه هو الذي يقود المجموعة، سنرى التناغم بين الممثلين، مؤكدا أن المخرجة مي ممدوح كانت رائعة في مسلسل رشيد خصوصا في توجيه الممثلين.

الفنانة ريهام عبد الغفور

وأضاف اشرف عبد الغفور انه لا يوجه ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور ولم يتدخل إطلاقا في اختيارها و أنها ممثلة تقوم بتغيير جلدها منذ فترة كبيرة منذ مسلسل شمس يوم جديد و مسلسل الريان وانه تدخل فقط في فترة من الفترات لكي يذاكر لها اللغة العربية الفصحى بسبب مشاركتها في بعض الأعمال عندما كان عمرها 21 عام ولأنها متخرجة من كلية "تجارة إنجلش".