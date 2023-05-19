سد النهضة.. متحدث الرئاسة: مصر لا تفريط في حقها

أكد متحدث الرئاسة المستشار أحمد فهمي أن مصر تدافع عن حقها في الحياة والمياه وهذا أمر لا تفريط فيه، وتم التعبير كثيرًا عن هذا الملف من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة.

كما أكد حرص مصر الدائم على دعم العمل العربي المشترك، وإنه ليس شعارات وإنما أفعال حقيقية تؤدي إلى تحقيق مصالح جميع الشعوب العربية.

وتابع متحدث الرئاسة في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، أن مصر تعتبر أن هناك وحدة حقيقية واشتراكًا تمليها حقائق الجغرافيا والتاريخ والتشابك الحضاري بين مصر والدول العربية.

السيسي لا يتأخر عن أي نداء عربي



وصرح بأن الرئيس السيسي، رئيس جمهوية مصر العربية لا يتأخر عن أي نداء عربي ويسعى دائما لحل الأزمات والمشاكل وعمل كل ما من شأنه أن يؤدي إلى حياة أفضل لكل الشعوب العربية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنه سيتم التطرق إلى الأزمات العربية، وأن الأزمة السودانية ستكون على رأس الأولويات المصرية في القمة العربية، وأن القضية الفلسطينية ستظل دائما على رأس الأولويات المصرية إلى أن تحل بشكل عادل وشامل يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية، كما أكد أنه سيتم التطرق إلى الدور المصري في تحقيق التهدئة بين حركة الجهاد وإسرائيل.

وعن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قال فهمي إن عودة سوريا للجامعة العربية قرار اتخذ بالتوافق بين الدول العربية، وأن الدول العربية داعمة ومؤيدة ومصر داعمة ومؤيدة للشعب السوري وحقه في استعادة الاستقرار والأمن وممارسة حقه المشروع في انهاء حالة التوتر.

مصر تدعم سوريا في إنهاء حالة الاضطراب

وأكمل متحدث الرئاسة أن مصر تدعم سوريا في إنهاء حالة الاضطراب التي مرت بها خلال السنوات العشر الأخيرة، وأكد أن موقف مصر هو المساهمة في عودة سوريا ودفع المسار السياسي ومسار التسوية السلمية.

ولفت إلى مصر لتكون عودة سوريا حافزًا لجميع الأطراف والدولة السورية على دفع مسار التسوية السياسية، لأنه الهدف الأسمى لمصر، وأن عودة سوريا للجامعة العربية بداية إلى مزيد من الاستقرار للأراضي السورية وبداية لدور مهم للجامعة العربية والدول العربية كافة، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن مصر على استعداد لوضع ما تمتلكه من خبرات تحت تصرف الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق التنمية وتطلعات شعوبها.

اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة



وعن قضية سد النهضة، أكد المتحدث الرئاسي أحمد فهمي أن مصر تدافع عن حقها في الحياة والمياه وهذا أمر لا تفريط فيه، وتم التعبير كثيرًا عن هذا الملف من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، موضحا أن مصر في نفس الوقت تحترم حقوق الشعوب الأخرى بما فيها الشعب الإثيوبي في تحقيق التنمية، وأكد أن مصر تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وعن العلاقات المصرية السعودية، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن العلاقات بين القاهرة والرياض دائما ما تكون صلبة ومتينة، وإن التنسيق بين مصر والسعودية قائم على أعلى مستوى، وأكد أن مصر والسعودية دعامتان أساسيتان للعمل العربي.