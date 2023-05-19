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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلافات إسرائيلية حادة داخل حكومة نتنياهو.. تفاصيل

خلافات إسرائيلية
خلافات إسرائيلية حادة داخل حكومة نتنياهو

تصاعدت حدة الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بعد طرح ملف الموازنة الجديدة، التي أعدها وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ما أغضب حليفه وزير ما يسمى الأمن القومي إيتمار بن جفير، وأحزاب الحريديم وغيرهم.

ودفع ذلك، تغيب بن جفير وأعضاء حزبه عن جلسات الكنيست للتصويت على مشاريع قوانين قدمها الائتلاف الحكومي، ما تسبب بخسارته إياها، إلى جانب نجاح المعارضة الإسرائيلية بتمرير مشاريع قوانين أخرى.

وانتقد نتنياهو قبيل منتصف الليل، تلك التحركات من حزب بن غفير، واتهم الأخير وحزبه بأنهم يحاولون تسلق الشجرة.

وقال نتنياهو خلال مشاركته في احتفال بما يسمى "يوم توحيد القدس" في المدرسة الدينية بالقدس: "أريد أن أقول لأعضاء في الائتلاف أنه ليس لدينا ولن يكون لدينا حكومة أفضل، حكومة وطنية وقوية تهتم بتراث إسرائيل ومستقبلها .. لذا حان الوقت للتوقف عن التهديد والمقاطعة وتسلق الأشجار .. الكل بحاجة للعمل معًا وتمرير الميزانية المهمة لشعبنا وللمستوطنات ولأرض إسرائيل".

وردد نتنياهو كلماته، في وقت كان يشارك في الاحتفال بن جفير وسموتريتش اللذين توترت علاقتهما معًا على خلفية هذه الأزمة.

وقال بن جفير بعد منتصف الليل، في تغريدة له عبر تويتر، ردًا على نتنياهو، بالقول: "الإصلاحات القضائية .. الاستيطان في جميع أنحاء الضفة .. إخلاء الخان الأحمر .. أخذ هواتف الإرهابيين في السجون .. كل هذا وأكثر لا يعني ذلك أنه تسلق على الشجرة، يمكننا أن نفعل ذلك بقوتنا وبصلابتنا .. نحن لدينا حكومة يمينية ويجب أن لا نفوت ذلك .. هذه الحكومة يجب أن تفي بالمهمة الكبيرة لتكون يمينية كاملة توفر الأمن وتحمي بلادنا، وتحمي القدس". وفق تعبيره.

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