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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو الغيط: الشعب الفلسطيني سيظل حيا على الأرض ولن يقضى عليه

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

كشفت فضائية العربية في تقرير فيديو عن تساؤل هام وهو هل تأثرت القضية الفلسطينية بتغييرات الأنظمة العربية في 2011؟، فهناك اعتقاد يسود وهو أن التغييرات الساسية في رأس الأنظمة العربية التي شهدها العقد الثاني من القرن الـ 21 وهذا تسبب في تراجع ملف القضية الفلطسينية في سلم أولويات السياسة الخارجية للدول العربية.

 

وأكد التقرير، إنه بعد عقود كانت فيها هذه القضية الشغل الشاغل للعرب، إلا أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يرى أن الفلسطينين قادرون على إبقاء القضية حية.

 

ووفقا لما قاله أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية لفضائية العربية: أن الشعب الفلسطيني شعب حي يوجد على الأرض ولن يقضى عليه، مضيفا أن اليمين الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية والاتجاهات في إسرائيل متصورة أن استمرار قتل الفلسطينيين سوف يسمح به إنسانيا وقانونيا وسياسيا وتاريخيا.


وتحدث أبو الغيط عن الحل الديمقرطي الذي قد تفرضه السياسات الغربية قائلا: “إنه في إحدى المرات كان أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي حينما كانت وزيرا للخارجية جاءنا في شرم الشيخ وجاء ذكر القضية الفلسطينية قال لي نحن نضربهم ونضربهم ولا يستسلمون وكان معي السفير حسام ذكي عام 2009 قلت له لا أي شيئ أفرضوا عليهم الاستسلام مثلما أجبرتكم اليابان وألمانيا الهتلرية النازية على الاستسلام، حاولوا لكن لا استطيع أن أؤكد أن هذا الشعب لن يستسلم، أنا مؤمن بالشعب الفلسطيني ولا تريدون أن تعطوه حقه في الدولة ننتظركم لعام 2050 واليوم 2023".

عدد الفلسطنيين واليهود..
وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الفلسطينيون المقيمون منذ 48 عددهم يصل لـ 12 مليون وعدد اليهود من 8 إلى 9 ملايين، منوها بأن العالم الغربي يطبق مفاهيم على نفسه ويلزم بها بقية البشرية.

 

 

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