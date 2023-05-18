وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد على تنفيذ كافة القرارات العربية بشأن القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ضرورة العمل على تنفيذ كافة القرارات العربية بشأن القضية الفلسطينية .



ودعا المالكي ـ في مقابلة خاصة مع قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الخميس) ـ الدول العربية إلى العمل المشترك والتعاون مع كافة الدول لدعم صمود الشعب الفلسطيني وحمايته من هذا العدوان خاصة في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة والقدس الشريف"، مشددا على الأهمية القصوى لدعم فلسطين على المستوى الدولي.

وكانت وزارة شؤون القدس الفلسطينية قد قالت في وقت سابق اليوم إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاستباحة الاستفزازية والعنصرية لمدينة القدس الشرقية المُحتلة ومقدساتها.



وتأتي هذه الدعوات والادانات الفلسطينية المتزايدة للعدوان الإسرائيلي المستمر على شعبه قبل ساعات من انطلاق فعاليات أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين بمدينة جدة السعودية .

ويتزامن انعقاد القمة العربية التي من المقرر أن تنطلق غدا (الجمعة) في مدينة جدة مع المساعي والجهود العربية والدولية لمواجهة وحل كافة التحديات المصيرية التي تعصف بالمنطقة والإقليم