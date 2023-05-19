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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم 2026.. موعد ومكان قرعة تصفيات إفريقيا وجدول المباريات

الكاف
الكاف

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف موعد ومكان إجراء مراسم قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة ل كأس العالم 2026 الي جانب مواعيد المباريات التي سوف تخوضها منتخبات القارة السمراء.  


وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف مكان وموعد قرعة تصفيات المنتخبات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي  سوف تقام بدولة بنين يوم 12 يوليو 2023
 

وجاءت مواعيد جولات تصفيات

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 كأس العالم 2026 التي حددها الكاف على النحو التالي: 

 

تصفيات كأس العالم 2026 .. الجولة الأولى و الثانية فى الفترة 13-21 نوفمبر 2023
تصفيات كأس العالم 2026.. الجولة الثالثة و الرابعة فى الفترة 3-11 يونيو 2024
تصفيات كأس العالم 2026 .. الجولة الخامسة و السادسة فى الفترة 17-25 مارس 2025
تصفيات كأس العالم 2026.. الجولة السابعة و الثامنة فى الفترة 1-9 سبتمبر 2025
تصفيات كأس العالم 2026.. الجولة التاسعة و العاشرة فى الفترة 6-14 أكتوبر 2025
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وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ‏عدد المقاعد للاتحادات القارية بكأس العالم 2026 التي جاءت على النحو التالي : 

 

أوروبا 16
أفريقيا 9
آسيا 8
أمريكا الجنوبية 6
الكونكاكاف 6
أوقيانوسيا 1
مقعدين دورة سداسية بين القارات
‏تحديد مقاعد الدورة السداسية
فريق واحد من كل اتحاد قارى
ماعدا أوروبا وبإجمالي 5 فرق
فريق من الاتحاد القارى للدولة المنظمة
الكونكاكاف 2
أفريقيا 1
آسيا 1
أمريكا الجنوبية 1
أوقيانوسيا 1
وسوف يتم استثناء فريقين من 6 فرق بناءً على تصنيف الفيفا من لعب الدور الأول
‏الدور الأول مكون من 4 فرق مباراة واحدة خروج المغلوب ويتأهل الفائزان للدور التالى
الدور الثانى ستلعب الفرق المستثناة ضد الفائزين في أول مباراتين خروج المغلوب و يتأهل الفائزان لكأس العالم 2026
وسوف تقام هذه البطولة الفاصلة في الدول المضيفة واستخدامها كحدث اختباري لكأس العالم

كأس العالم 2026 الكاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بنين اوروبا أوقيانوسيا

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